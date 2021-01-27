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Bakan Dönmez duyurdu! Bir rekor daha kırıldı

27 Ocak 2021 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 18:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.


Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak'taki 167 bin megawatt saatlik günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor" dedi.
 

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez rüzgar
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