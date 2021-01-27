Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak'taki 167 bin megawatt saatlik günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor" dedi.
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Bakan Dönmez duyurdu! Bir rekor daha kırıldı
27 Ocak 2021 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 18:03