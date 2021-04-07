Bakan Dönmez duyurdu! 158 milyon dolar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl enerji verimliliği için toplam 635 milyon dolar yatırım yapıldığını belirterek, "2020’de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eş değer petrol tasarruf ettik. Bunun maddi karşılığıysa 158 milyon dolara denk geliyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji yoğunluğunun azalmasıyla yıllık 20 milyon ton eş değer petrol azaltımı gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, "Enerji verimliliği uygulamaları sayesinde 2003 ile 2018 arasında sanayi sektörünün nihai enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf sağlandı." diye konuştu.

Dönmez, enerji verimliliğini sadece teknik düzeyde değil sosyal ve kültürel olarak da ele aldıklarının altını çizerek, "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017'de ilan ettik. 6 tematik başlık ve 55 eylemle birincil enerji tüketiminde yüzde 14’lük azaltım ve 66,6 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımını 2023’e kadar hedef olarak belirledik. 2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptık. Karşılığında 3,19 milyon ton eş değer petrol tasarrufuyla, kümülatif olarak 1.2 milyar dolar tasarruf sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapıldığını kaydeden Dönmez, yapılan yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf edildiğini ve bunun maddi karşılığının 158 milyon dolar olduğunu aktardı.

Dönmez, 2009'dan bu yana sanayideki enerji verimliliği projelerini teşvik etmek için destek programları uygulandığını hatırlatarak, bunlardan birinin de VAP olarak kısaltılan verimlilik artırıcı proje destekleri olduğuna dikkati çekti.

VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam eden toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon liralık destek sağlandığına dikkati çeken Dönmez, karşılığında yıllık 173 milyon liralık parasal tasarruf ve 90 bin ton eş değer petrol kaynak tasarrufu sağlandığını dile getirdi.

Dönmez, Ekonomi Reform Paketi'nde de enerji verimliliğinden bahsedildiğini hatırlatarak, "VAP’ın kapsamını ticari binalar, enerji sektörü, hizmet sektörü tesisleri ve tarım tesislerini de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Diğer yandan, 2019 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2023 sonuna kadar kamu kurumlarına referans tüketim değerlerinden yüzde 15 enerji verimliliği hedefi konuldu. Konuyla ilgili rehber ve izleme alt yapısı kuruldu. Tasarruflar şimdiden önemli seviyelere ulaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 2014'ten beri yürürlükte olduğunu aktaran Dönmez, bugüne kadar 204 tesis için başvuru aldıklarını ve bunlardan 187'sine "Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi" verdiklerini söyledi.

Dönmez, söz konusu belgenin verildiği tesislerin toplam elektrik kurulu gücünün 560 megavata ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: