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Bakan Dönmez'den 'Kanuni' paylaşımı

DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 21:09 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 21:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını açıkladı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını duyurdu. 
 
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler" ifadelerini kullandı. 
 
Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak olan Kanuni sondaj gemisi, kule sökümünün ardından İstanbul Boğazı'nı geçip, Karadeniz'e açılacak. 
 
 

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Fatih Dönmez Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı
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