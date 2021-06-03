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Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım! Doğal gaz keşfinde...

03 Haziran 2021 Perşembe - 21:52 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 21:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Diğer taraftan ABD basınında Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda önemli miktarda yeni doğal gaz keşfettiğini söyledi.


Bakan Dönmez sosyal medyadan yaptığı kuyununda da görüldüğü video paylaşımda Türkiye'nin merakla beklediği keşfin duyurusu ile ilgili tarih ve saat paylaştı: 04.06.2021 Saat 18:00
 
BLOOMBERG: ÖNEMLİ MİKTARDA GAZ BULUNDU
 
ABD merkezli Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı.
 
GEÇEN YIL 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU
 
Geçen yıl Türk sondaj gemileri Karadeniz'deki en büyük keşif olan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmuş ve üretimin 2023 yılına kadar başlayabileceği açıklanmıştı. Bloomberg, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediğini belirtti.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜJDESİ HATIRLATILDI
 
Haberde, Amasra-1 kuyusunda keşfedildiği belirtilen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığı'nın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında verdiği bir demeçte 'Cuma günü Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği' sözü verdiği hatırlatıldı. Bloomberg ayrıca, Erdoğan'ın muhtemel yeni doğalgaz keşfine ilişkin söz konusu açıklamasını, 'döviz cinsinden ödenmesi gereken enerji ithalatı faturası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin uzun süredir süregelen ekonomik zaafiyetlerinden bazılarına bir çözüm olarak sunduğunu' yazdı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez ABD
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