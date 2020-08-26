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Bakan Dönmez'den Giresun açıklaması

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:20 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 15:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Giresun'daki sel ile ilgili konuşarak, "Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette." ifadelerini kullandı.


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