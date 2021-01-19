Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaparak, "Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık. Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık."Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk." ifadelerini kullandı.