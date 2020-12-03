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Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 14:02 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 14:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en kadim mesleklerinin başında gelen madenciliğin Türkiye'nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.


 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yer altındaki cevheri gün ışığıyla  buluşturarak halkın hizmetine sunan madencilerin geleceğin mimarları olduğunu  ifade etti.
 
Madencilerin toprağın bağrından çıkardığı her maden zerresi kadar  teşekkürü hak eden kutsal bir mesleği icra ettiklerini vurgulayan Dönmez, şunları  kaydetti:
 
"Madenler işlenerek uç ürüne evrildikçe, hayatımızı kolaylaştıracak  teknolojik ürünlere dönüştükçe ve üreten Türkiye hikayemizi ilmek ilmek dokudukça  madencilerimize olan minnettarlığımız daha da artıyor. Madencilerimizin toprağın  bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça  darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna  sanatkarlarımız, gizli kahramanlarımız. Emek ve alın terleriyle hayatımızın her  alanına büyük katkılar sunan tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü  kutlu olsun."

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Bakan Dönmez Dünya Madenciler Günü 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
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