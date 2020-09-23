23 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 0.83 EURO 8,9990 0.23
USD 7,6780 0.21 ALTIN 465,490 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Dönmez: Fiyatların düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

23 Eylül 2020 Çarşamba - 11:19 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 12:03

Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz. Bu doğal gazın sisteme dahil edilecek olması gaz fiyatları müşterilere olumlu yansır. Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz."


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.
 
Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğin, vurgulayan Dönmez, şu anda  Sakarya Gaz Sahasındaki sondaj ve testlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.
 
Bakan Dönmez, kuvvetle muhtemel 320 milyar metreküplük rezervin yukarı  yönlü revize edileceğini belirterek, "İnşallah ekim ortalarına doğru bu  çalışmaları da bitirmiş oluruz. Mühendislik çalışmalarını tamamlamadan  kamuoyuyla, milletimizle bilgi ve bulgu paylaşmıyoruz. O açıdan şimdi devam eden  çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini  kullandı.
 
Hedefin keşfedilen gazı, 2023'te ulusal gaz iletim şebekesine bağlamak  olduğunu belirten Dönmez, "Yaptığımız hesaplamalara göre bugünkü şartlarda ithal  ettiğimiz gazlara göre çok daha ekonomik olarak biz bunu mal edeceğiz." dedi.
 
Bakan Dönmez, Türkiye'nin denize kıyısı olan bir ülke olarak  sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi bir avantajı olduğuna da değinerek, şöyle  devam etti:
 
"LNG terminallerimiz var. Biri özel sektörde biri BOTAŞ'ın. Son birkaç  yıldır FSRU'ları sisteme bağladık. Biri İzmir'de diğeri Hatay-Dörtyol'da olmak  üzere FSRU'ları sisteme bağlamış olduk. Bunlarla biz boru gazına alternatif  kaynak oluşturduk. Çünkü arz güvenliği çok önemli. Boruyla getirdiğimiz gazda  herhangi bir teknik arıza olduğunda ya da kontratlar konusunda anlaşmazlık  olduğunda alternatifsiz kalmamanız lazım. Yıllık 45-50 milyar metreküplük  tüketimin alternatiflerle tüm hazırlıklarını yapıyor olmamız lazım. Bu kapsamda  Türkiye'nin arz güvenliğini hem altyapı hem kontrat olarak güvenli şekilde bugüne  kadar yürüttük."
 
Türkiye'nin önünde şimdi yeni bir sayfa olduğunun altını çizen Dönmez,  "Niyetlendiğimiz, arzu ettiğimiz, yıllarca hayalini kurduğumuz bir keşfi bu yıl  içinde yakalamış olduk. Bunu da sisteme dahil edeceğiz. Hesaplamalar devam  ediyor. İnşallah işi yukarı yönlü revize etme imkanımız da olacak. Çok kısa ve  orta vadede bütün ithalatı kaldıracağız gibi bir durum söz konusu değil ama yeni  keşfiler oldukça sahanın dışında hem Akdeniz hem de Karadeniz'de bizim gazda  belki petrolde dışa bağımlılığımız azalacak. Uzun dönemde hedefimiz enerjide  bağımsızlığı yakalamak. Türkiye'nin güçlü ekonomisi için bu son derece önemli."  diye konuştu.
 
Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik  olarak düşüreceğini vurgulayarak, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden  söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz.  Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023'e kadar  fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin  müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan  satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
 

ETİKETLER

bakan dönmez ekonomik açıklama doğal gaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.