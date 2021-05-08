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Bakan Dönmez açıkladı: Yerli lityum testlerden başarıyla geçti

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 21:43 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 21:43

Sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityum, Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti.


Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'den şu sözlerle duyurdu:
 
Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak.

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