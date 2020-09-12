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Bakan Dönmez açıkladı! 'Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır'

12 Eylül 2020 Cumartesi - 14:55 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 15:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Sondaj çalışmaları) Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır."


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz’de tarihimizin en  büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra  arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız  diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz." dedi. 
 
Bakan Dönmez, 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri  kapsamında geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Kuyulu Mescid Çevre Düzenlemesi  Açılış Töreni"ne katıldı. Açılışın ardından Hükümet Konağı önünde mehteran  eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüyüş gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi  Türbesi'nde dua edilmesinin ardından Türk Büyükleri Anıtı'nda saygı duruşunda  bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 
Daha sonra geçilen tören alanında konuşan Dönmez, 739. Ertuğrul  Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  "Söğüt'te filizlenen Osmanlı çınarının gölgesiyle huzur ve barışa kavuşan gönül  coğrafyamıza gönül dolusu selam olsun." diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:
 
"Bizlere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve şanlı  ordusuna, Gıyaseddin Keyhüsrev'e, Alaaddin Keykubat'a, Süleyman Şah'a selam  olsun. Dirilişin tohumlarını atan Ertuğrul Gazi’ye, cihan devletinin kuruluş  bayrağını diken Osman Gazi'ye, Osmanlı'yı beylikten devlete dönüştüren Orhan  Gazi'ye, Anadolu'yu manevi fetihlerle imar eden erenlere, cesaretleriyle bastığı  toprakları titreten alperenlere selam olsun. Cenabıhak hepsinden razı olsun.  Bizlere bu cennet vatanı bırakan aziz şehitlerimizden Allah razı olsun. Ertuğrul  Gazi'nin Ahlat'tan Söğüt'e uzanan yürüyüşü, aslında büyük bir imparatorluğun,  büyük bir medeniyetin de ilk adımlarıydı."
 
Dönmez, Osmanlı'nın adım attığı her toprakta adaleti, barışı ve huzuru  tesis ettiğini belirterek, bütün tebaasına ayırım yapmadan hoşgörüyle  yaklaştığını vurguladı.
 
 Fethedilen toprakları imar ederek ayağa kaldırdığını anlatan Dönmez,  "Bütün bu hasletler medeniyetimizin insana verdiği değerin de en güzel örneğidir.  Bizler fethettiğimiz topraklarda hiçbir zaman sömürgeci bir anlayışla  hükmetmedik. Medeniyetimizi başka milletlerin kan ve gözyaşları, hayal  kırıklıkları, üzüntüleri üzerine inşa etmedik. Bizler o topraklardan çekilirken  bile arkada kalanlar hep hasretle yad etti bizleri. Bir gün yeniden döneceğimiz  günü beklediler." ifadelerini kullandı.
 
Dönmez, dünyanın son 100 yıldır geldiği noktayı görünce Osmanlı'nın  kurduğu insan odaklı medeniyet ve yönetim anlayışının değerinin daha da iyi  anlaşıldığını dile getirerek şöyle devam etti:
 
"Bugün dünyada sırf renginden, dilinden, dininden ya da kimliğinden  dolayı itilip kakılan, hor görülen, aşağılanan milyonlarca insan var. 'Yaratılanı  severiz, Yaradan'dan ötürü' diyen bir medeniyetin insan onuruna, insan  haysiyetine, insan şan ve şerefine nasıl değer verdiğini bütün dünyaya gösterdik.  Hamdolsun tarih yeniden aslına dönüyor bugün. Atalarımızdan devraldığımız bu  bayrağı sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bugün bizler taşıyoruz. Nasıl ki  Osmanlı mazlum ve mağdur halklar için sığınılacak güvenli bir liman, gölgesinde  huzur bulunan el emin bir beldeydi bugün de Türkiye Cumhuriyeti aynı mirası  yaşatıyor. Tarih önünde sorumluluğumuz ağır. Geçmişte Şark Meselesi, azınlıklar  bugün de Doğu Akdeniz bahane edilerek Türkiye’ye karşı atılan her adım aslında  Türkiye’yi saf dışı bırakmak için kurulan tuzaklardan başka hiçbir şey değil. Biz  bu tuzakları boza boza bugünlere geldik."
 
"Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın"
 
"Dünya tarihine dönüp baksak yüzyılları, ülkeleri, halkları kana,  kaosa ve kargaşaya sürükleyenler hep kendileri oldu." diyen Dönmez, şunları  kaydetti:
 
"İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'Hay hay'  deyin. Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz. Artık o  defterler kapandı. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Demokrasiyi kendi  çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor.  Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini  anladıkları ülkelerle ve liderleriyle; tehditlerle, şantajlarla,  manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir  hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama  hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını  alırlar. Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın.
 
Kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile  ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmiyorlar. Olayı hukuk bağlamından çıkarıp  siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysaki bu  tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi en iyi siz bilirsiniz. En  zor zamanda dahi bu millet bağrından Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar  çıkarır da sizin zilletinize asla boğun eğmez."
 
Dönmez, her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduklarını  anlatarak "Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık  için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz’de tarihimizin en  büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra  arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız  diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah  Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz  milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden  çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir  esneklik kazandıracak"
 
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğal  gaz üretimi olduğunu belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz. Kaynak zengini ülke  olmamamıza rağmen yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesisleriyle önemli  bir doğal gaz depolama hacmi kazandırdık. Şimdi buradan bir haberi ilk defa  sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla  yapımına başladığımız Türkiye'nin yeni FSRU gemisi, Yüzer Doğal Gaz Depolama ve  Gazlaştırma Gemisi inşallah yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Sayın  Cumhurbaşkanımız gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler. Gemimizin testleri şu  an devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından Türkiye’ye doğru yola  çıkacak. Biri Hatay'da diğeri de İzmir'de olmak üzere 2 FSRU gemimiz vardı.  İnşallah bunun biri kendi mülkümüzde özel sektöre ait. Yeni gelecek gemi BOTAŞ'ın  mülkünde olacak. Diğer kiralık olan gemiyi de iade edeceğiz. İnşallah yılbaşı  itibarıyla Ertuğrul Gazi Yüzer Doğal Gaz Gemisi'ni Hatay'daki terminale  bağlayarak hizmete alacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun.
 
Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine  sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28  milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. FSRU tesisleriyle artık boru  hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik  edebileceğiz. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerini en az  indirerek, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturacağız.  Özellikle kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya  da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçmiş  olacağız. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir  esneklik kazandıracak."
 
Türkiye'nin kendi doğal gazını üretmeye başladığı zaman bambaşka bir  kapı açılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
 
"Hedefimiz belli. Net ihracatçı olana kadar aramaya, sondaja devam  edeceğiz. Her platformda, her şart ve koşulda hakkımızın sonuna kadar takipçisi  olacağız. Hayalperestlere, sonu belirsiz maceraya atılmaya kalkışanlara izin  vermeyeceğiz. Türkiye'nin uzattığı dost elini havada bırakanlar günün sonunda  pişman olacaklar. O yüzden iş işten geçmeden herkes yanlıştan dönsün. Bu duygu ve  düşüncelerle, kuruluş ve kurtuluş beldemiz Söğüt'te sizlerle birlikte olmaktan  duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ertuğrul Gazi'nin ve Alperenlerin  yaktığı, 739 yıldır hiç sönmeden yanan diriliş ruhunun ilanihaye devam etmesini  Cenabıhak'tan niyaz ederim."
 
Törende hediye takdiminin ardından mehteran takımı mini bir konser  verdi.
 
Etkinliğe, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Genel Başkan  Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bazı  milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
 
  
 

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Bakan Dönmez müjde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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