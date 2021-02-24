Bakan Dönmez açıkladı! Yakında imzalar atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilik alanında geliştireceğimiz işbirliğinin çerçevesini oluşturmak üzere Kırgızistan ile bir anlaşma imzalama hazırlığındayız. Bu mutabakat zaptının, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol haritasını belirleyeceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Dönmez, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide son dönemde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Dönmez, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle bugüne kadar 2 gigavat rüzgâr ve 1 gigavat güneş yarışması tamamlandı. Toplam 1 gigavatlık yeni bir güneş ihalesi ise önümüzdeki ay yapılacaktır. Bu dönemde, mevcut projelerin yanı sıra istihdamın da artırılmasına katkı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz.

Küresel enerji yatırımları azalırken Türkiye'de geçtiğimiz yıl Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk ve tek 'Entegre Güneş Paneli İmalat Fabrikası'nın açılışını yaptık. Benzer şekilde rüzgâr ekipmanlarının imalatına yönelik fabrikanın da kurulumu tamamlanmış olup çok yakında üretime başlayacaktır. Böylelikle, hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama ve teknolojik altyapıya katkı yapmış oluyoruz" dedi.

'GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNDE HEDEFİMİZ 11 MİLYAR METREKÜP'

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında hem karada hem de sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz 'de hidrokarbon aramalarının sürdüğünü belirtti. Geçen yıl Karadeniz'deki Sakarya Sahası’nda keşfedilen yaklaşık 405 milyar metreküp doğal gazın Türkiye tarihindeki en büyük keşif olduğunu söyleyen Dönmez, "Bu keşif aynı zamanda 2020 yılında off-shore sahalarda yapılan en büyük doğalgaz keşfidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılında bu sahadan üretime başlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Türkiye olarak elektrik üretiminde hidroelektrik, doğal gaz ve yerli kömür gibi kaynakların yanı sıra güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirmeyi artırıyoruz. Bu çeşitlendirmeye önemli bir ilavemiz de nükleer enerji olacaktır. Henüz nükleer enerji, enerji portföyümüz içerisinde yer almamakta olup, hedefimiz 2023 yılında ilk ünitenin elektrik üretmeye başlamasıdır. Doğal gaz iletim kapasitemizde de büyük ilerleme kaydettik ve gaz depolama kapasitemizi 4,5 milyar metreküp seviyesine getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında gaz depolama kapasitemizin 11 milyar metreküpe ulaşmasıdır" diye konuştu.

'KIRGIZİSTAN İLE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ'

Bakan Dönmez, enerjinin kazan-kazan yaklaşımının sonuçlarının en net görüleceği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Azerbaycanlı dostlarımız ile birlikte Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE), Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC), Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi hem bölge ülkelerinin hem Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayan büyük altyapı projelerini başarıyla hayata geçirdik. Özbekistan’da, Bakanlığımıza bağlı Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz maden arama faaliyetlerinin bunun önemli bir örneğini oluşturduğunu söyleyebilirim.