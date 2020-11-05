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Bakan Dönmez açıkladı: Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı, 75 gün...

05 Kasım 2020 Perşembe - 11:07 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 11:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
 
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi. 
 
 

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