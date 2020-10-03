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Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak

AA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 9:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih  Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine  başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte  çalışacak." dedi. 
 
Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2.  Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi  sahasını gezen Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü  Melih Han Bilgin ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la helikoptere binerek proje  alanındaki çalışmaları inceledi.
 
Ziyaretin ardından AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını  yanıtlayan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta  Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini  kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi  bulunduğunu anımsattı.
 
 
O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha  olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğal gaz miktarının duruma göre yukarı  yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Dönmez, "Şu anda üçüncü ve  dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor.  Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah  sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz,  o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz; inşallah yeni  müjdeler gelir." ifadelerini kullandı.
 
"2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için  çalışıyoruz"
 
Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil  edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon  işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na  gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var,  köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda  Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer  bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da  ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte  çalışacak. İnşallah 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için  gerekli çalışmaları yapıyoruz."
 
  
"Filyos Projesi'nde geniş endüstri bölgesi planlaması yapıldı"
 
Kentte yapımı devam eden Filyos Projesi'nden de bahseden Bakan Dönmez,  projenin, hükümetin Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerinden  birisi olarak planlandığını söyledi.
 
 Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek  teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez,  "Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek  suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada  geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı." dedi.
 
 Dönmez, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığından gelen yetkililerle sahada inceleme yaptıklarını aktararak, şöyle  devam etti:
 
 "Bildiğiniz gibi 21 Ağustos'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin bir keşfi  olmuştu. Tabii gemimiz buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam  ediyor ama o faaliyetlerini sürdürebilmesi için de önemli desteğe ihtiyacı var. O  açıdan kıyı lojistik merkezleri bu operasyonlar için son derece büyük önem arz  ediyor. Filyos'un böyle bir imkana bugünlerde kavuşuyor olması, bu hizmetleri  daha kolay ve ekonomik yapıyor olmamıza da imkan tanımış oldu.
 
 
 Karadeniz'deki çalışmalara başlama kararı alınca da zaten ekibimiz  Filyos'a gelmişti, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. 7 Mayıs'ta çalışmalar  başladı, 1 Temmuz'da lojistik merkezinin kurulumunu tamamlamış olduk. Bildiğiniz  gibi 15-20 Temmuz gibi de Fatih sondaj gemimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası olarak  adlandırdığımız noktada ilk sondajına başlamıştı. Şu anda bulunduğumuz yerden  oraya her gün Fatih sondaj gemisinin sondajıyla alakalı hizmetlerin lojistik  desteğini veriyoruz. Tabii bu tip merkezlerde iş sağlığı ve güvenliği, çevre  standartlarına uyum son derece önemli. Burada uluslararası standartlara uygun bir  operasyon yapıyoruz."
 
"Filyos Limanı çalışmalarında sona gelindi"
 
 Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal  etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek,  limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.
 
 Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığının eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye  başlanacağını dile getiren Dönmez, "Limanın bizim açımızdan bir avantajı da şu;  derinliği oldukça yüksek, 19 metre ki bizim sondaj gemilerimizin draftı oldukça  yüksek, çok büyük gemiler bunlar. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin  yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, bizim işlerimizi son  derece kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.
 
"Haklılığımız tescil edildi"
 
Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın  Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesine de değinen Dönmez, hak,  hukuk ve adaletten yana olan politikalarını, öteden beri hem sahada hem de masada  tüm boyutlarıyla savunduklarını ifade ettiklerini söyledi.
 
Bu tescil işleminin de aslında politikalarına bir yerde güç kattığını  vurgulayan Dönmez, "Haklılığımızı tescil etmiş oldu. İnşallah Akdeniz'de sayın  Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak, hukuk ve menfaatler çerçevesinde,  diyalogdan yana çözüm arayışımızı da devam ettirmek suretiyle çalışmalarımıza  devam edeceğiz." dedi.
 

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Fatih Dönmez Kanuni sondaj gemisi
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