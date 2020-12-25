Bakan Dönmez açıkladı! 'İlk defa Lityum üretimini başlatıyoruz'

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.

Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm