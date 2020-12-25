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Bakan Dönmez açıkladı! 'İlk defa Lityum üretimini başlatıyoruz'

25 Aralık 2020 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 11:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz." dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz."
 

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