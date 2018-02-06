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Bakan Demircan: Doktor, ebe, hemşire 56 bin kişi alacağız

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 21:15

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağını açıkladı.


TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.   Meclis'te konuşan  Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'nin, sağlık alanında  ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden  biri olduğunu belirtti. Demircan, "Kara ambulansımız 2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 binin  üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan hava ambulanslarımız, uçak  ambulansımız, deniz ambulansımız var. Yine ambulansla yaralılara ulaşma  noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasının  iyi yerindeyiz." açıklamasında bulundu.
 
Ambulans merkezlerinin ve 112 Acil merkezlerinin nüfusa ve ulaşıma  göre değerlendirildiğini ve yenileştirildiğini aktaran Demircan, "Türkiye  ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada." ifadesini  kullandı.
 
Demircan, diyaliz cihazlarını ve donanımları yerleşimlerdeki nüfusa ve  talebe göre değerlendiklerini ifade ederek, Haymana'daki sorunu çözeceğini  kaydetti.
 
Güvenlik soruşturmalarının, yasa ve KHK'ler gereği yerine getirilen  bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Demircan, güvenlik soruşturması sonuçlanan  sağlık çalışanlarının atamalarının gerçekleştirildiğini aktardı.
 
Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet  Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları  bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını  bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi  alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık  10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."
 
TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş  bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını  gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin  görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin  değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var.  O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi.

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