Bakan'dan rest: Kimse bize ders veremez!

Rusya'dan o teröristin iadesini istedik!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Soçi'deki Suriye zirvesine katılan Mihraç Ural için, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk. Rusya'dan tutuklanmasını ve iadesini istedik" dedi. Afrin Operasyonu'yla ilgili eleştirilere cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ’da gazetecilere konuştu. Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili eleştirilere cevap veren Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Bu bir işgal operasyonu olmamalı" sözlerini eleştirdi. "Amacın ne olduğunu biliyorlar. Onlara da bilgi verdik. Afrin Operasyonu, bir işgal operasyonu değildir. Maalesef Avrupalıların ikiyüzlülüğü var. Yüz yüze konuşurken destek mesajları veriyorlar. Sonra da böyle konuşuyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:Muhalefet tüm yetkileri bize devretti. Bu ufak tefek krizleri istişare ettik. Suriye konusu zaten kolay bir konu değil. Esas sonuç bildirgesi önemli. Bence sonuc bildirgesi olumlu. Biz Türkiye olarak istediklerimizi buraya koyduk.

Başlangıçta bazı sorunlar olsa da başarılı bir zirve oldu.

RUSYA'DAN İZAHAT İSTEDİK

Çavuşoğlu, Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılmasına tepki göstererek, "Bu teröristin orada olması konusunda tavrımızı koyduk, Rusya 'dan izahat istedik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin'le yaptığı görüşmede rahatsızlığımızı dile getirdik.

SAHTE BELGELERLE GİRMİŞ

Bu terörist kırmızı listede. Öyle görünüyor ki sahte belgelerle gitmiş, sayın Putin de buna vurgu yaptı.

İADESİNİ İSTEDİK

Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor