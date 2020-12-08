Bakan'dan hediye şiir kitabı! Masumlar Apartmanı izleyicilerine büyük jest!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile yeniden gündeme gelen Turgut Uyar şiir kitabı büyük ilgi görüyor. Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabına ilgi artınca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şiire ve şaire olan büyük ilgiden dolayı takipçilerine 200 kitap hediye ediyor.
Bakan Kasapoğlu, kitabı kazananları sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı twitter hesabından yapılan açıklamada hediye kitap sayısını 200'e çıkarttıkları belirtildi.
Bakanımız @kasapoglu, şiire ve şaire olan büyük ilgiden dolayı 100 olan hediye kitap sayısını 200’e çıkardı.??#TurgutUyar’ın #BüyükSaat kitabını kazanan 200 kişi belli oldu. #MasumlarApartmanı— Gençlik ve Spor Bakanlığı????#GSB (@gencliksporbak) December 8, 2020
??Lütfen DM kutularınızı açık tutunuz. Kazananlar???? pic.twitter.com/sxTydtq57k