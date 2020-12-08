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Bakan'dan hediye şiir kitabı! Masumlar Apartmanı izleyicilerine büyük jest!

08 Aralık 2020 Salı - 23:17 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 23:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı Turgut Uyar şiir kitabı Büyük Saat'i takipçilerine hediye ediyor. Son günlerin popüler dizisi Masumlar Apartmanı ile yeniden gündeme gelen kitap için Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu şiire ve şaire olan büyük ilgiden dolayı takipçilerine 200 kitap hediye ediyor. Turgut Uyar kitap çekilişini kazananlar belli oldu.


Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ile yeniden gündeme gelen Turgut Uyar şiir kitabı büyük ilgi görüyor. Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabına ilgi artınca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şiire ve şaire olan büyük ilgiden dolayı takipçilerine 200 kitap hediye ediyor.
 
Bakan Kasapoğlu, kitabı kazananları sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı twitter hesabından yapılan açıklamada hediye kitap sayısını 200'e çıkarttıkları belirtildi. 
 
 
 
 

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