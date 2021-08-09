Bakan Çavuşoğlu: Zararları birebir karşılayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları: (Antalya) Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir.
Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek.
AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.
(Antalya'daki yangınlar) 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.
Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak.
Vatandaşlarımız ihtiyaçları varsa söylesinler. Ödeme işlemleri devam ediyor. Zararları birebir karşılayacağız.