Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Bisher Al-Khasawneh ile yararlı bir görüşme yaptık. Kardeş Ürdün ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Özellikle ticari ve ekonomik işbirliğimiz önümüzdeki dönemde daha güçlenecek ifadelerini kullandı.

#Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Bisher Al-Khasawneh ile yararlı bir görüşme yaptık.

-Kardeş Ürdün ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz.

-Özellike ticari ve ekonomik işbirliğimiz önümüzdeki dönemde daha güçlenecek.???????? pic.twitter.com/xJfhqHK5gV — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 17, 2021