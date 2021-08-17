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Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Al-Khasawneh ile görüştü

17 Ağustos 2021 Salı - 20:02 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 20:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdünde, Ürdün Başbakanı Bisher Al-Khasawneh ile görüştü.


Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Bisher Al-Khasawneh ile yararlı bir görüşme yaptık. Kardeş Ürdün ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Özellikle ticari ve ekonomik işbirliğimiz önümüzdeki dönemde daha güçlenecek ifadelerini kullandı.

 

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