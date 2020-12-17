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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'ya gidiyor

DHA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 16:19 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 16:19

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '2+2' formatındaki toplantıya katılmak amacıyla Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 9'uncu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak ve iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek '2+2' formatındaki toplantıya iştirak etmek amacıyla 17-18 Aralık tarihlerinde Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız bu vesileyle Ukrayna’daki Kırım Tatar, Gagavuz ve Ahıskalı soydaş toplulukların temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.
 

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Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna ziyaret
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