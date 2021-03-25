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Bakan Çavuşoğlu twitter'dan duyurdu: Çin aşısı için iş birliğini ilerleteceğiz

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 17:36 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 17:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Ankara'da görüştü.


Çavuşoğlu ve Vang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası  görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin  Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet  duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine  çıkarmak istediklerini ifade etti.
 
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın  daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.
 
Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı  alanında Türkiye ile Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini  gezdi.
 
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünde  ekonomik iş birliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda  iş birliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve  düşüncelerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.
 

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