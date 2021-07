Bakan Çavuşoğlu: Türklerin, Rumların azınlığı olarak yaşamasını istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 'da gündelik gazete , televizyon ve radyo yayını ile internet haberciği yapan Lider Medya'nın Kepez ilçesindeki genel merkez binası açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Lider Medya'nın kuruluşundan itibaren geçen 1 yıllık süreçte önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Siyaset ile medyanın her zaman iç içe olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Demokrasinin önemli güçlerinden biri de medyadır. Medya, basın olmadan gerçek demokrasiden bahsetmemiz mümkün değil. Medyanın tarafsızlığı, bağımsızlığından her zaman dem vururuz ama biz siyasetçiler isteriz ki her zaman bizim lehimize yazsın, hep bizi övsün. Hepimizde olduğu gibi bizde de nefis var. Medyanın görevi bizim de yanlışımız olduğu zaman bize göstermesidir. Antalya'nın güzelliklerini tanıttığınız gibi eksiklerimizi görmemize de vesile oluyor, bizi uyarıyorsunuz. Bu anlamda Antalya'ya, Türkiyeye büyük bir hizmette bulunuyorsunuz" diye konuştu.