Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2016'dan bu yana düzenli yapılan toplantıya, Çavuşoğlu'nun, beraberindeki heyetle iştirak edeceği kaydedildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut iş birliği alanlarının gözden geçirilmesi ve ortaklığın daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınmasının planlandığı aktarıldı.