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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı

17 Aralık 2020 Perşembe - 10:32 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 11:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları  yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
 
 ABD'nin, Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan yaptırım kararına  ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de  siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce hukuken baktığımız zaman bir  ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kim  olursa olsun, egemenlik haklarına da saldırı." dedi.
 
 Türkiye'nin S-400 savunma sistemini, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar  Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kararı çıkmadan önce, 2017'den önce aldığını  belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku herkes bilir. ABD de bilir ama 'Ben  böyle istiyorum, böyle yapıyorum.' olmaz. O zaman uluslararası düzen, özellikle  de kurallara dayalı sistem zarar görür." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, yaptırım kararının bir müttefike karşı alınmasının da son  derece yanlış olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin S-400 alımını CAATSA öncesi  yaptığının altını çizdi.
 
Türkiye'nin yaptırımlara karşı olduğunun da altını çizen Çavuşoğlu,  "'Ben 10 sene sonra bir kanun çıkarıyorum, geçmişte başka ülkelerin yaptığı  anlaşmalara yönelik yaptırım uyguluyorum.' Bu, uluslararası hukuka da uymaz,  diplomasiye de uymaz. Siyasi olarak da hukuki olarak da yanlış bir karardır."  diye konuştu.
 
"ABD isterse normalleşiriz"
 
Türkiye'nin ABD'nin yeni yönetiminden beklentilerine ilişkin bir  soruya ise Çavuşoğlu, "(Joe) Biden'den beklentilerimizi sayın Biden da iyi  biliyor çünkü ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen konular (Donald) Trump  döneminde başlamadı. (Barack) Obama döneminde başladı." ifadelerini kullandı.
 
 Çavuşoğlu, Biden'ın o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olduğunu  hatırlatarak, "Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destek Obama döneminde başladı. O  dönemde biz bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı iş birliği  yapmayın, bunun Suriye'ye ve bölgeye, biz dahil olumsuz etkileri olur, biz de  'gereğini yaparız' demiştik. Ama maalesef YPG/PKK ile iş birliğini tercih  ettiler. Daha sonra attığımız adımlar da malum Trump döneminde, Barış Pınarı  Harekatı dahil." şeklinde konuştu.
 
Biden'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret  ettiğini de belirten Çavuşoğlu, "Bu darbeyi kim yaptı? Elebaşı kim? ABD'de  yaşayan FETÖ. FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Sayın Biden herkesten daha iyi  biliyor. Diğer taraftan, ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan kurtulmak  için diyaloğa hazır olduğumuzu da kendileri biliyor. O dönemde anlaşamasak bile  iyi bir diyalog içinde çalıştık." dedi.
 
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisinin de  Biden'ı iyi tanıdığını vurgulayarak, "Dışişleri Bakanlığına aday olarak  gösterilen Antony Blinken'ı da şahsen iyi tanıyorum. Kendisi de Türkiye'yi iyi  tanıyor. Sağlıklı bir şekilde çalışabileceğimiz bir arkadaş olarak görüyoruz."  diye konuştu.
 
"ABD ile üç gerilimli alanımız var. YPG/PKK'ya ısrarla verilen destek,  FETÖ meselesi ve onların sorun yaptığı S-400 meselesi. Peki, normalleşebilecek  miyiz Biden dönemiyle birlikte?" şeklindeki soruya, şöyle yanıt verdi:
 
"Eğer ABD isterse normalleşiriz. İsterse derken şunu kastediyorum,  bizim bu konulardaki beklentilerimizi karşılaması lazım. YPG/PKK'ya destek  vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder. FETÖ orada yaşadığı sürece,  faaliyetlerini sürdürdüğü sürece bütün dünyaya yönelik bir tehdit esasen.  Beklentimiz karşılanmazsa elbette bu sorun masada sürekli olmaya devam edecek.  Oysa bu sorunları, olumsuz unsurları bir kenara bırakarak bizimle iş birliği  yaparlarsa, bir kenara bırakarak iki müttefik olarak ilişkilerimizi çok daha iyi  bir noktaya götürebiliriz. Bunu başarabiliriz ve ABD'nin de Türkiye'ye çok  ihtiyacı var bölge politikaları bakımından da. Biz burada kendimizi övmek için  bunu söylemiyoruz. Stratejik düşünürse ABD, Türkiye'ye çok ihtiyacı var."
 

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