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Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan’da Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

DHA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 16:47 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 16:47

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.


Resmi temaslar kapsamında Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.
 

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