11 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.578 0.81 EURO 8,9350 -0.23
USD 7,4560 -0.65 ALTIN 415,810 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 12:18 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 12:18

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.


Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Üçlü toplantı için geldiğimiz Katar’da Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab’la Suriye’deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Bakan Çavuşoğlu Suriye Hicab
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.