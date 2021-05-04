Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Slovenya Başbakanı Janez Jansa’yı bağımsızlıklarının 30. yıldönümü nedeniyle tebrik ettik ve ilişkilerimizin durumunu değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.
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Bakan Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü
DHA | 04 Mayıs 2021 Salı - 16:45 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 16:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edildi.
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