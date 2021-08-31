Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mevkidaşı Nikola Selakoviç ile görüştü.
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Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü
DHA | 31 Ağustos 2021 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 16:13
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile görüştü
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