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Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü

DHA |  31 Ağustos 2021 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 16:13

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile görüştü


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mevkidaşı Nikola Selakoviç ile görüştü.
 
 

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