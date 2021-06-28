Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.