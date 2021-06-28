Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü
DHA | 28 Haziran 2021 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 16:03