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Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

DHA |  28 Haziran 2021 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 16:03

İtalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.
 

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İtalya Mevlüt Çavuşoğlu Singapur
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