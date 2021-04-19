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Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

DHA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 14:31 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 14:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık" dedi.
 
 

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Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ankara
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