Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
DHA | 19 Nisan 2021 Pazartesi - 14:31 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 14:31