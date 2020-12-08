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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
08 Aralık 2020 Salı - 16:53 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 16:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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