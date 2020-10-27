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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
27 Ekim 2020 Salı - 16:53
| Son Güncelleme : 27 10 2020 - 16:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
SONRA OKU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı
Karabağ
,
Suriye
ve
Libya
'daki gelişmeler ele alındı.
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