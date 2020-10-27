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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

27 Ekim 2020 Salı - 16:53 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 16:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri  Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı  Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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