Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü
DHA | 01 Nisan 2021 Perşembe - 12:41 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 12:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.
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