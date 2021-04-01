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Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü

DHA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 12:41 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 12:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 
 
 
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Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Raşid Dostum
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