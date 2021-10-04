Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Varşova’daki temaslarımıza Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek başladık. Polonya’daki Tatar toplumu, Türkiye ve Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü” dedi.
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- Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü
DHA | 04 Ekim 2021 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 16:18