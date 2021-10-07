Bakanlıkan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüşerek, Pakistan’ın güneyindeki Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletmiş; ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduğumuzu ifade etmiştir" denildi.
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Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA) | 07 Ekim 2021 Perşembe - 9:28 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 9:28