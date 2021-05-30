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Bakan Çavuşoğlu'nun hamlesi Yunanistan'ı çıldırttı! Ortalık karışacak!
Yunanistan Doğu Akdeniz'i müttefiklerinin oyun sahasına çevirdi, Yunan medyası ise Atina'nın Türkiye'nin düzenlediği tatbikata katılan ülkeye baskı yapıp geri adım attırdığını yazıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle teyakkuz durumuna geçildi.
Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun, Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesi, Yunan basınına “ziyaret öncesi gerginlik” yorumuyla yansıdı. Yunan tarafının Batı Trakya programının Atina sonrasına bırakılması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Dedeağaç Havalimanı'na inen Çavuşoğlu ve beraberindekileri kalabalık bir basın ordusu karşıladı.
Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi bugün Batı Trakya’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun, Atina’dan önce Batı Trakya’ya gitmesi, Yunan basınına “ziyaret öncesi gerginlik” yorumuyla yansıdı. Yunan tarafının Batı Trakya programının Atina sonrasına bırakılması önerisinde bulunduğu iddia edildi. Dedeağaç Havalimanı'na inen Çavuşoğlu ve beraberindekileri kalabalık bir basın ordusu karşıladı.