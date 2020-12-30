Bakan Çavuşoğlu: Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

(Doğu Akdeniz 'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü.

Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.