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Bakan Çavuşoğlu: Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 11:20

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık." dedi


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü  açtık.
 
(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü.
 
Seneye AB ile ilişkilerimizin daha  pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını  bekliyoruz.
 
2020'de terörle mücadelede hız kesmedik. PKK ve FETÖ'ye karşı duyarlılığın farklı ülkelerde arttığını görüyoruz. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı. Bir tanesi de kamulaştırıldı."
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA  yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu  söyledi.
 
 

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