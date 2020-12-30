Bakan Çavuşoğlu: Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları: "2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.
(Doğu Akdeniz'de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü.
Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz.
2020'de terörle mücadelede hız kesmedik. PKK ve FETÖ'ye karşı duyarlılığın farklı ülkelerde arttığını görüyoruz. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı, 3'ü devralındı. Bir tanesi de kamulaştırıldı."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.