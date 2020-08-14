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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Tacizde bulunmasınlar, Yunanistan bunun karşılığını alır.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Tacizde bulunmasınlar, Yunanistan bunun karşılığını alır.

14 Ağustos 2020 Cuma - 13:37 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:39

Bakan Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ile ilgili yaptığı açıklamada; "Maalesef gerginlik arttı, sorumlusu Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşma iyi niyetle bağdaşmaz." dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Bern'de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
 
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
 
Maalesef gerginlik arttı. Bunun sorumlusu Türkiye değildir, özellikle Yunanistan'dır. Biz faaliyetlerimizi başlatmak için 2018'in sonuna kadar bekledik. Örneğin Rum kesimi 2011'de sondaja başladı, biz 2018'de. AB'nin Konsey Başkanı'nın ricası üzerine biz diplomasiye alan açmak için ricalarını iyi niyet göstererek kabul ettik. Bu süreç içinde Yunanistan, diğer ülkelerden habersiz olarak Mısır ile anlaşma yaptı. Anlaşmanın içeriği için ben kendi tezimi savunurum. Ama bunun dışında bu adımı atması kabul edilemez. Suçlanacak bir ülke varsa tabi ki Yunanistan'dır. Kendi kıta sahanlığımıza gönderdik Oruç Reis'i... Kimsenin alanına değil. Zaten ruhsat verdiğimiz alanlara gönderdik. Libya ile belirlediğimiz alana göndermedik biz, daha önceki ruhsat sahamıza gönderdik. Tacizde bulunmasınlar, Yunanistan bunun karşılığını alır.
 
KABADAYILIK İLE BİR YERE VARAMAZLAR
Özellikle Fransa'nın gerginliği artıracak adımlardan kaçınması gerekir. Kabadayılık ile bir yere varamazlar. AB'nin bir aktörü olarak diplomasiyi değerlendirmeliler.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan
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