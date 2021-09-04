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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

04 Eylül 2021 Cumartesi - 20:52 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 20:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğini belirterek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma  Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'in Twitter'da yaptığı,  "5 yıl önce Alankuyulu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet mevlidine  katılmamız makam gaspı kabul edilerek, mahkeme olmak üzere 7 Ekim'de Selanik  Bidayet Mahkemesine davet edildik. Allah yardımcımız olsun." paylaşımını  alıntıladı.
 
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere  yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğine  işaret ederek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini  özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." ifadesiyle söz  konusu karara tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan
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