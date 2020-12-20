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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına çok sert tepki!

20 Aralık 2020 Pazar - 22:40 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 22:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak." ifadelerini kullandı.


Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı  makalesine verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye:  Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021  yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele  aldığımız bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, paylaşımında, Avrupa ülkelerinin,  Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB)  gündemine taşıdıklarını savunarak, "ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği  gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını" iddia etmişti

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