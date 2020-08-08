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Bakan Çavuşoğlu’ndan vatandaşlık açıklaması

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 18:15

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanını da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, ''Ben Türküm Türkmenim deyipte vatandaşlığı olmayan vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimiz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu bize Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.'' dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Beyrut  Limanı'ndaki patlamanın ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleriyle, gıda  yardımlarıyla ve her türlü desteğiyle Lübnanlıların yanında olduğunu, bundan  sonra da yaralar sarılana kadar yanında olmaya devam edeceğini belirtti. 
 
Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile patlamanın yaşandığı  Beyrut Limanı'ndaki incelemelerinin ardından Spears Mahallesi'nde vatandaşlara  hitap etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun  dileklerini ileten Oktay, patlamanın kendilerini ve Türk milletini derinden  yaraladığını ifade etti.
 
Lübnan'ı, Lübnanlıları sevdiklerini belirten Oktay, yaraları sarmak  için Beyrut'ta bulunduklarını dile getirdi.
 
Oktay, "İlk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız. Arama kurtarma  ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, hastanelerimizle, her türlü  desteğimizle yanınızdayız. Bundan sonra da sonuna kadar, bu yaralar sarılana  kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.
 
Lübnanlılardan birlik ve beraberlik, dayanışma içinde olmalarını  isteyen Oktay, bunun ülkeyi güçlü kılacağını, Türkiye'nin de sonuna kadar Lübnan  ile yürüyeceğini vurguladı.
 
"Kardeşliğimiz daha da pekişecek"
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Biz biriz, kardeşiz, beraberiz, bir aileyiz, bir ailenin uzuvları  gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu uzuvlardan herhangi birini diğerinden  ayıramaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel hem de  sıkıntılı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman, yaralar sarıldıktan sonra da  bir ve beraber olacağız. Yine sizinle olacağız, Lübnan'da olacağız, siz de  Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi  olursanız bizler de o kadar iyi olacağız."
 
Konuşma yaptığı alanda yan yana olan Türk ve Lübnan bayraklarını  gösteren Oktay, bayrakların bir ve beraber, dayanışma içinde, birlikte  dalgalandığına işaret etti.
 
"Lübnan halkının yanındayız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap,  Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyledi.
 
Çavuşoğlu, "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun  vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar  yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık  almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu  Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır." diye konuştu.
 
Oktay ve Çavuşoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan Lübnanlılar, "Recep  Tayyip Erdoğan" tezahüratında bulundu.
 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'taki  patlamada yaralanan Türklerin aileleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının  aileleriyle bir araya geldi.  
 
Beyrut'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada, ailelerden yaralıların  durumu hakkında bilgi alan Oktay, doktorların izin vermesi halinde durumu ağır  olan bir yaralının tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti.
 
Ailelerin taleplerini dinlemek için bu görüşmenin gerçekleştiğini  kaydeden Oktay, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve yaraların sarılmasında  dayanışma içinde Türk vatandaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.
 
Başkent Beyrut'taki temaslarına değinen Oktay, patlamanın büyüklüğünü  yerinde gördüklerini ifade etti.
 
Ailelerle sohbet eden Oktay ve Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini  not aldı.
 
Oktay ve Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından Lübnan'da yaşayan Osmanlı  hanedan mensupları ile de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bakan Çavuşoğlu beyrut Türkmen vatandaşlık
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