Bakan Çavuşoğlu'ndan 'turizm' açıklaması: Hayal kırıklığına uğradık

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba almasının hayal kırıklığı yarattığını söyleyerek turizm endüstrimizin yabancı turistlerin hizmetine hazır olduğunu belirtti.

GÜCÜMÜZÜ DÜNYAYA GÖSTERDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik.

Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır.

ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR

Uçuşları geri başlattığımız zaman birçok ülke Türkiye’yi güvenli kabul edip uçuşlarını başlattı.

BİZ BUNA HAZIRIZ

(Zorunlu PSR testiyle ilgili) Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız.

BİRTAKIM KRİTERLER BELİRLENMESİ GEREK

Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini biz Covid öncesinde de görüşüyorduk. Bütüncül bir yaklaşımla Asya'daki konumumuzu güçlendirmek istedik. Bu parçası olduğumuz Avrupa'ya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Diğer kurumlar ve diğer bakanlıklarla da çalışıyoruz. Covid sonrası küresel sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü küresel sistemin yetersiz olduğunu görüyoruz.

(Libya) Şu anda geldiğimiz noktada meşru hükümetin sahada güçlendiğini görüyoruz. Bir tarafta meşru yönetim, bir tarafta darbeci, korsan bir kişi. Bu darbeci kişi birçok ülkenin çağrısını dinlemedi. Şimdi kaybediyor, kaybedecek. Kazanması mümkün değildir. Böyle bir darbecinin herhangi bir ülkenin yönetiminde de yeri olmaması gerekiyor. Tek ve en iyi çözüm Libya için siyasi çözümdür.

Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. Türkiye'ye gelecek konuklarımız vizelerini alırken 20 euroluk sigortayı yaptırabilirler. Burada bir çelişki yok." dedi.