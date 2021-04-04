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Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Aba altından sopa gösteriyorlar

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 23:34 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 23:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin, "Burada aba altından sopa gösteriyorlar, yani şöyle olur, böyle olur, bir nevi bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu ama emekli oldukları için 'Biz görevde değiliz.' diyorlar ama darbeyi çağrıştıracak üslubu kolayca görebiliyoruz bu bildiride." dedi.


Çavuşoğlu, A Haber'de telefon bağlantısıyla katıldığı programda bazı  emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruları yanıtladı,  değerlendirmelerde bulundu.
 
Kanal İstanbul konusunda Türkiye'ye yönelik bir baskı olmadığını  belirten Çavuşoğlu, böyle bir baskıyı da Türkiye'nin kabul etmesinin mümkün  olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'un açık söylemek lazım  Montrö'ye, Montrö'nün de Kanal İstanbul'a bir etkisi yok. Şunu soranlar oldu,  Kanal İstanbul yapıldığı zaman, boğazlardan geçiş ya da Montrö'nün geçerliliği  konusunda içerden de dışardan da bizim vatandaşlardan da yurt dışından da  soranlar oluyor. Montrö Anlaşması sadece boğazlardan geçişi düzenlemiyor.  Karadeniz'de ülkelerin ne kadar gemi bulundurabileceği, bunun tonajı, süresi  dahil birçok sınırlamayı barındırıyor. Yani Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi  yok, Montrö'nün de Kanal İstanbul'a etkisi yok." dedi.
 
Çavuşoğlu, bildiride, Kanal İstanbul ve Montrö'ye vurgu olsa da bu  sözde bildirideki cümlelere ve niyete bakmak gerektiğini söyledi. Bazı emekli  büyükelçilerin de tam bilgi sahibi olmadan benzer bir açıklama yaptıkları  hatırlatan Çavuşoğlu, o açıklamaya karşı gerekli açıklamayı yaptıklarını anlattı.  Çavuşoğlu, büyükelçilerin ve bazı emekli amirallerin yaptıkları açıklamanın  teknik değil siyasi olduğunu dile getirerek "Kaldı ki her konuda, bu uluslararası  anlaşmalar olabilir, geçmiş anlaşmalar olabilir, dünkü bizim imzaladığımız  anlaşmalar olabilir, bizim Libya'yla imzaladığımız deniz yetki sınırlandırması  anlaşması da tartışılıyor başkaları tarafından. İçerden de buna ne gerek vardı  diyenler oldu." ifadelerini kullandı.
 
Herkesin farklı konularda görüşlerini ifade edebileceğine işaret eden  Çavuşoğlu, bu bildiride emekli amirallerin sözde Montrö bildirisinin ise tamamen  siyasi olduğunu ve geçmiş dönemlerde darbeyi çağrıştıracak üslupta olduğunu,  bildiride Türkiye'nin çıkarlarının savunmanın söz konusu olmadığını söyledi.  Çavuşoğlu, "Bu, bir muhtıra niteliğinde bir bildiridir." dedi.
 
Çavuşoğlu, bildiride Mavi Vatan diye belirttikleri davanın, bugün  layıkıyla Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet  tarafından savunulduğunu, Doğu Akdeniz'de bir mücadele verildiğinde bildiriye  imza atanların hükümetin yanında net bir şekilde durmadıklarını söyledi.
 
Türkiye'nin haklarının ve çıkarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan  liderliğinde savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu bildirideki derdin Montrö  olmadığına dikkati çekti.
 
"Burada aba altından sopa gösteriyorlar"
 
Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadelerinin maksatlı olarak  çarpıtıldığını dile getirerek "Burada bunların derdi başka, bunlar eski vesayet  anlayışıyla şu anda görev başında olan, halkın oyuyla iradesiyle işbaşına gelmiş,  Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hükümeti, hatta Cumhur İttifakı'nı hedef alıyorlar.  Burada aba altından sopa gösteriyorlar, yani şöyle olur, böyle olur bir nevi  bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu ama emekli oldukları için 'Biz görevde  değiliz.' diyorlar ama darbeyi çağrıştıracak üslubu kolayca görebiliyoruz bu  bildiride." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çavuşoğlu, bu bildiriye imza atanların mantalitesini bildiklerini, bu  mantalitenin darbe yapmaya, muhtıra vermeye alışık bir mantalitenin yansıması  olduğunu belirterek "Bunlara en güzel cevabı zaten Milli Savunma Bakanlığımız ve  bugün görev başında olan askerlerimiz vermiştir." dedi.
 
ABD'de yeni gelen yönetimle daha öngörülebilir bir ilişki içinde  olacaklarını daha önce söylediklerini aktaran Çavuşoğlu, Obama döneminden bu  tarafa gelen sorunların olduğunu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la telefonla  konuştuğunu, Brüksel'de de bir araya geldiklerini hatırlattı. Çavuşoğlu, genel  anlamda stratejik düşünüldüğünde Türkiye ve ABD'yi birleştiren birçok konunun var  olduğunu, onların da Türkiye'nin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu  söylediğini belirtti. İki ülke arasındaki sorunların geçmişten bu yana var  olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu sorunları aşmak için yeni yönetimle konuştuklarını  kaydetti.
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sopa
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