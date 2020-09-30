Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme!
DHA | 30 Eylül 2020 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 14:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
- İki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödemiş
- Genç modeli yatağa bağlayıp günlerce...
- Acun'a 'Emek hırsızı' dedi! Dava açacak...
- Bahçeli'den flaş açıklama! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...
- Fiyat tarifesi yayımlandı! Doğal gaz fiyatları değişmedi
- Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz