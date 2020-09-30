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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme!

DHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 14:01

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü. 
 

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Bakan Çavuşoğlu Josep Borrell Azerbaycan -Ermenistan Doğu Akdeniz
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