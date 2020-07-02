Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: Fransa bizden özür dilemelidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Almanya'nın AB dönem başkanlığını tebrik ediyorum. Üye olmasak da bu önceliklerin hayata geçirilmesi konusunda müzakere eden bir ülke olarak biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Heiko'nun da söylediği gibi Almanya'nın dönem başkanlığı sürece Türkiye-AB ilişkilerini daha sağlıklı şekilde geliştirmek istiyoruz.

Üye ülkelerin de Almanya'dan beklentisi çok. Müzakere eden ülkelerin de Almanya'dan beklentileri var. Birlikte çalışırsak önemli mesafeler kat edebiliriz.

Bugünkü toplantımızda AB ile olan ilişkilerimizi samimi bir ortamda dile getirdik, konuştuk. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi her iki tarafın yararına, vize serbestisinin hayata geçmesi, göç ve mülteci konusunda işbirliğimizin geliştirilmesi gibi konuları ele aldık.

Daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bu ilişkileri zehirleyen konular var mı? Var. Doğu Akdeniz , Ege, Kıbrıs konusu...

Biz kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz. Kimse de Türkiye'yi dışlamaya çalışmasın, her zaman bu yaklaşımı savunuyoruz.

Suriye'de kalıcı bir barış önemli. AB'nin insani yardımlar başta olmak üzere oynayabileceği roller var.

BM çatısı altında, AB'nin de destekleriyle Suriye 'de kalıcı barışı getirmeye çalışıyoruz.

Libya'da da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük. Net bir şekilde Berlin'de gördük. Türkiye olarak ateşkesin tesis edilmesi konusunda Sarrac yönetiminin ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik.