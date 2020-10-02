Türkiye'den net mesaj! 'Derhal Azerbaycan topraklarından çeksinler'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin. Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma ’da İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan 'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan 'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde biz bu sorunun barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için gerekli gücü var. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım.

Azerbaycan bizden talepte bulunursa kim ne derse desin gerekli desteği vermekten çekinmeyiz."