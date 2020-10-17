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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

17 Ekim 2020 Cumartesi - 20:20 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 20:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ila Ermenistanın Genceye yönelik saldırısı hakkında görüştü.


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan
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