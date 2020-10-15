Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
15 Ekim 2020 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 18:31