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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

15 Ekim 2020 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 18:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
 

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