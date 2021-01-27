Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Yunanistan açıklaması: Her zaman hazırız

İrlandalı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Türkiye olarak biz başından beri bu toplantılara katıldık. Diğer taraftan 5 yıldır yapılmazken, son gerilimlerin öncesinde de tekliflerde bulunmuştuk.

Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli.