Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Kabil Havalimanı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En büyük temennimiz Afganistan’da istikrarın sağlanmasıdır. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında soruları cevaplıyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan’ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.
Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Tek başına Katar ya da Türkiye'nin üstleneceği bir iş değil. İlle bir devlet olmak zorunda değil, şirketler de var. Güvenlik konusunda düşüncelerimizi Taliban'a ilettik.
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